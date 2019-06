L'héritière et diva de la mode Gloria Vanderbilt s'éteint à 95 ans

Gloria Vanderbilt, arrière-arrière-petite-fille de l'homme d'affaires Cornelius Vanderbilt, avait grandi en France sans rien savoir de l'argent dont elle allait hériter à 21 ans , a indiqué Anderson Cooper dans un hommage diffusé sur CNN lundi.

Le journaliste vedette est l'un des quatre enfants de Gloria Vanderbilt, qui a été mariée quatre fois et qui a vécu trois divorces. Sa vie privée agitée a fréquemment été relatée par les journaux à potins.

Le journaliste Anderson Cooper et sa mère, Gloria Vanderbilt, en 2016 à New York Photo : The Associated Press / Charles Sykes