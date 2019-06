Recul de la vente du parc Willie-Bourassa-Auger : très peu de risques pour la Ville selon un avocat

Pour que la vente ait lieu, la Ville doit tout d'abord modifier son règlement de zonage. Si elle ne le fait pas, « plusieurs motifs incitent à penser » que la Ville ne commettrait pas de faute. « Aucune municipalité ne peut d'avance se lier ou restreindre son pouvoir de réglementation », peut-on lire dans cet avis juridique dont Radio-Canada Estrie a obtenu copie.

Selon l'avocat qui signe cet avis juridique, Me François Côté, le « risque d'une telle poursuite semble plutôt faible » et « l'acheteur ne pourrait pas obtenir une ordonnance pour forcer la Ville à modifier son règlement ».

Dans le pire des cas, toujours selon l'avocat mandaté par Évelyne Beaudin, l'acheteur pourrait « espérer qu'obtenir des dommages-intérêts et/ou de faire annuler le contrat ».

Si jamais l'acheteur poursuit tout de même la Ville et gagnait, « la conséquence judiciaire la plus probable serait une condamnation limitée à quelques milliers de dollars seulement », peut-on lire dans l'avis juridique. Pour Me François Côté, il apparaît « très improbable une condamnation significativement "coûteuse" en dizaines ou centaines de milliers de dollars. »

Ces frais qui pourraient être réclamés par l'acheteur au poste des pertes subies seraient « tout au plus quelques milliers de dollars pour compenser des frais liés à des services professionnels [...] dans le but de préparer leur offre d'achat ».

Christine Labrie s'oppose

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, s'oppose publiquement à la vente de ce parc. Quand on décrète qu'un endroit est un parc, à mon sens, il devrait le rester. Des citoyens m'ont demandé ce que je pouvais faire. Comme députée, je ne peux pas freiner cette vente. Par contre, comme citoyenne, je peux m'impliquer avec les autres citoyens que ça dérange pour tenter de faire reculer les élus , a-t-elle dit en entrevue à Par ici l'info.

Un rassemblement de citoyens opposés à la vente du parc est prévu ce lundi soir devant l'hôtel de ville de Sherbrooke. Christine Labrie sera présente.

Le changement de zonage permettant la vente du parc devrait être entériné lors du conseil municipal de ce lundi.