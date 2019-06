Saint-Côme-Linière coupée en deux par des travaux du MTQ, le maire consterné

Comme la plupart des municipalités de la Beauce, Saint-Côme-Linière est séparée en deux par une rivière. Un tiers de ses habitants résident sur la rive ouest de la rivière du Loup, un affluent de la Chaudière, les autres à l'est.

Et comme toutes ces municipalités, il y a un pont, un seul, pour franchir l'obstacle naturel.

Depuis ce matin, celui de Saint-Côme-Linière, une municipalité d'environ 3200 habitants, est barré à toute circulation. Seuls les piétons peuvent traverser actuellement.

On est coupé , déplore le maire Yvon Paquet. Pour ceux qui auraient à traverser en voiture, il faut passer par Saint-Théophile ou Saint-Georges , précise le maire.

On allait sur la Lune quand j'étais jeune. je ne peux pas croire qu'on est pas capable de faire passer les voitures sur le pont pendant la réparation. Yvon Paquet, maire de Saint-Côme-Linière

La situation affecte davantage la population qui se trouve sur la rive ouest, puisque la majorité des services, comme la pharmacie et la caisse populaire, se trouvent à l'est.

Projet refusé

Les travaux majeurs sur le pont , au coût de 1,6 million de dollars, sont un prix de consolation pour la municipalité.

On a jamais pu obtenir de pont neuf , affirme le maire, qui affirme que l'ancien gouvernement dirigé par le Parti libéral n'a pas donné suite à une proposition de la Ville.

On se rappelle, c'était l'austérité. [...] Nous, au moment où on l'a demandé, même avec notre pétition de 1000 noms, on a pas eu ce qu'on voulait , ajoute-t-il.