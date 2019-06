Le cavalier Éric Lamaze remporte un deuxième Grand Prix à Spruce Meadows

Il avait triomphé au Grand Prix du Canada avec son cheval Chacco Kid. C’est aux rênes de Fine Lady 5 qu'Éric Lamaze s’est offert, dimanche, le Grand Prix des « Friends of Meadows ».

Éric Lamaze, lors de sa victoire au Grand Prix du Canada, le 8 juin. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

« Tout le mérite revient à ma jument », a déclaré le vainqueur de cette compétition de saut d'obstacles à laquelle ont participé quarante autres cavaliers, parmi les plus aguerris de la planète.

Sept d’entre eux se sont qualifiés pour le barrage, dont trois médaillés d’or olympiques : Beezie Madden, Steve Guerdat et Éric Lamaze. Ce dernier s’est imposé en terminant sa course en 38,65 secondes, devant un autre Canadien, Mario Deslauriers (Amsterdam 27) et le Suisse Steve Guerdat (Venard de Cerisy), qui est arrivé troisième.

« C’était un beau barrage », a soutenu Éric Lamaze, « Tout le monde ici sait comment aller vite. N’importe lequel d’entre nous aurait pu gagner, mais ma jument était celle qui sautait le moins haut dans les airs, elle a juste frôlé la dernière barre », explique-t-il, décrivant la performance du couple d’athlètes qu’il forme avec Fine Lady 5.

« Ça lui a permis de ne pas perdre de sa vitesse », continue-t-il, « tout le crédit de cette victoire lui revient ». Cette victoire permet au champion canadien d’empocher la récompense de 390 000 $ de ce Grand Prix.

Une semaine auparavant, il faisait son premier retour en selle à Spruce Meadows après plusieurs mois de traitement contre une tumeur au cerveau qui l’affecte depuis un an et demi.

Le 8 juin, Éric Lamaze a remporté le Grand Prix du Canada et l’enveloppe de 500 000 $ donnée au vainqueur de cette compétition.

Avec 6 millions de dollars accumulés en prix, Éric Lamaze est aujourd’hui le cavalier qui a remporté le plus de gains en argent aux concours hippiques de Spruce Meadows.