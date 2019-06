Corey Hart ouvrira le Festival d'été de Québec

Selon nos informations, l'entente est survenue au cours des dernières heures. L'organisation du FEQ a pour sa part annoncé la venue de Corey Hart lundi matin.

Présentement en tournée canadienne, sa première depuis 30 ans, le chanteur ajoute ainsi une date à son agenda. Ce sera le dernier spectacle de son périple et la première fois qu'il se produit en spectacle au Festival d'été.

Icône des années 80, le chanteur de 57 ans a récemment été honoré au gala des prix Juno. Toujours selon nos sources, d'autres artistes pourraient monter sur la grande scène avec lui.

Il s'agira d'une belle occasion pour ceux qui ont raté ses vibrantes retrouvailles avec la capitale au Centre Vidéotron le 6 juin dernier.

L'auteur-compositeur-interprète canadien Corey Hart en spectacle au parc de la Francophonie en 2016. Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Rappelons qu'il s'était également produit en 2016 au ComédieHa! de Québec.

Chacun de ses spectacles est toujours marqué par ses interprétations des populaires chansons Sunglasses at Night, Never Surrender et Eurasian Eyes, pour ne nommer que celles-ci.