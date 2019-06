Inondations 2019 : des séances d’information pour les sinistrés en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le porte-parole de la Sécurité publique Éric Drolet a expliqué que les séances permettront aux sinistrés de savoir comment présenter leurs réclamations pour dédommagement.

Pour écouter l’entrevue d’Éric Drolet à Facteur matinal, cliquez ici.

Horaire des séances d’information 17 juin 19h - Maskinongé/Louiseville: Centre communautaire de Maskinongé et bureaux temporaires le 18 et 19 juin. 19 juin 19h - Ste-Anne-de-la-Pérade/Batiscan: Centre communautaire de Sainte-Anne et bureaux temporaires le 20 et 21 juin. 20 juin 19h - Pierreville: Hôtel de ville et bureaux temporaires le 21 juin. Trois-Rivières/Bécancour/Nicolet : à venir.

Des bureaux temporaires seront par la suite établis pour deux jours dans les municipalités choisies pour que les sinistrés puissent participer à des rencontres individuelles sur rendez-vous pour discuter de leur cas précis.

22 municipalités admissibles à l'indemnisation

Les résidents de 22 municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec seront admissibles au Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents en raison des inondations et des pluies survenues en avril et mai dernier.

Municipalités admissibles en Mauricie Batiscan

Champlain

Louiseville

Maskinongé

Saint-Adelphe

Saint-Maurice

Saint-Stanislas

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Shawinigan

Trois-Rivières

Yamachiche Municipalités admissibles en Centre-du-Québec Bécancour

Drummondville

Inverness

Nicolet

Saint-Ferdinand

Saint-Louis-de-Blanford

Saint-Lucien

Saint-Pierre-Baptiste

Saint-Rémi-de-Tingwick

Saint-Samuel

Tingwick

L’argent doit notamment servir à réparer des dommages causés aux résidences principales et aux entreprises.