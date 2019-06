Sans maman, un film sur le chagrin engendré par la mort d’une mère

Dans ce documentaire familial, Mme Guerrette revient sur la façon dont sa famille a vécu le deuil de sa mère, qui a succombé à un cancer du sein, alors que la cinéaste n’avait que 14 ans.

À l’époque, son père, sa sœur et elle ne parlaient pas beaucoup de ce qu’ils éprouvaient, parce que c’était trop difficile. Mais maintenant, elle se sent prête à partager.

« Je me souviens d’elle. Ma mère était une fière Acadienne, toujours bien mise. Elle était courte de taille. Elle aimait fumer ses cigarettes, boire une bière et rire. Elle adorait être une mère », raconte-t-elle.

Le film comprend des entrevues avec les membres de sa famille et des extraits d’une cassette d’adieu que lui avait laissée sa mère.

Le film documentaire «Sans maman» est ponctué d’archives provenant entre autres d’une cassette d’adieu qu’a laissée la défunte. Photo : Fournie par Marie-France Guerrette

Marie-France Guerrette avoue que la réalisation de ce film a été parsemée de moments émotionnellement très chargés.

«[C'était le cas] spécialement au montage, à me regarder et à m’entendre parler, pleurer plusieurs fois et ne pas être parfaite. J’ai dû vraiment apprendre à m’aimer », confie-t-elle.

Marie-France Guerrette vit maintenant à Edmonton en Alberta. La projection du film à Regina revêt pour elle une grande importance.

« Ma mère est morte à Regina, et nous avons grandi à Regina. J’espère que les gens qui vont venir seront les personnes qui la connaissaient et qui aimeraient entendre sa voix et savoir comment nous allons depuis sa mort », conclut-elle.

Avec les informations de CBC News