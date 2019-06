Airbus annonce la vente d'une centaine d'avions au Bourget

Le constructeur aéronautique Airbus annonce au premier jour du salon aéronautique du Bourget la vente d’une centaine d’appareils dont 50 A220-300 (ancienne C Series) au locateur américain Air Lease.

Il s’agit certes d’une bonne nouvelle pour les travailleurs de l’usine Airbus de Mirabel qui produisent le A220-300, issu de la C Series cédée au géant européen par Bombardier en octobre 2017.

L’entente annoncée lundi par le locateur d’avions Air Lease (ALC), basé à Los Angeles, comprend une lettre d’intention pour l’achat de 27 appareils A321XLR, ainsi que 23 appareils A321neo et de 50 avions A-220-300. La valeur au catalogue de cette commande est estimée à plus de 7,5 milliards de dollars américains, dont plus de 4,6 milliards pour les 50 Airbus A220-300.

Avec un historique de commande de 387 appareils depuis 2010, Air Lease est le troisième plus important client du constructeur Airbus. C’est cependant la première fois que le locateur américain fait l’acquisition d’appareils de la gamme A220.

À la fin mai 2019, le carnet de commandes du A220 comprenait 536 appareils. Cet avion entièrement conçu par le constructeur canadien Bombardier offre des économies de carburant qui peuvent atteindre 20 % en plus d’une réduction notable du bruit généré par ses moteurs.

Airbus a fait du A220 son fer de lance pour percer le lucratif marché des avions de 100 à 150 places qui est estimé à plus de 7000 appareils dans le monde au cours des 20 prochaines années, peut-on lire dans un communiqué publié par Airbus.

Quant au A321XLR, qui sera livré à partir de 2023, il s’agit d’un nouvel appareil conçu par Airbus destiné aux vols de longue distance pouvant atteindre 4700 miles nautiques soit de l’Europe jusqu’aux États-Unis. Airbus promet une consommation de carburant 30% moins élevée par siège par rapport aux générations précédentes avec son nouveau A321XLR qui lui permettra du même coup de concurrencer le géant américain Boeing dans ce marché.

« Cela permettra aux opérateurs d'ouvrir de nouvelles routes mondiales telles que l'Inde vers l'Europe ou la Chine vers l'Australie, ainsi que d'étendre la portée sans escale de la famille sur les vols transatlantiques directs entre l'Europe continentale et les Amériques », affirme Airbus dans un communiqué.