La constitutionnalité de la loi sur la laïcité sera contestée en cour

Le projet de loi 21, qui consacre la laïcité de l'État en interdisant notamment le port de signes religieux par des fonctionnaires en position d'autorité, dont les enseignants, a été adopté sous le bâillon dimanche soir.

Elle est entrée en vigueur dans les minutes qui ont suivi, puisqu'elle a été sanctionnée par le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon.

Dans un communiqué publié lundi matin, le CNMC et l'ACLC annoncent qu'ils tiendront une conférence de presse à 14 h pour préciser les tenants et aboutissants de cette contestation judiciaire.

Selon nos informations, ils plaideront que le gouvernement Québec n'avait pas le pouvoir de légiférer en cette matière.

La plaignante dont la cause sera au coeur de l'affaire est une étudiante en sciences de l'éducation qui porte le hijab, et qui devra donc le retirer si elle veut pouvoir enseigner dans une école primaire ou secondaire du réseau public.

Comme elle n'est pas à l'emploi d'une commission scolaire, elle ne pourra pas profiter de la clause de droits acquis prévue par la loi. Cette clause n'est valide que pour les employés actuels qui ne changeront pas d'emploi ou d'employeur.

En entrevue à la radio de Radio-Canada lundi matin, le ministre responsable du dossier, Simon Jolin-Barrette, a dit être « pleinement confiant » que la loi québécoise est valide.

Nous avons utilisé les dispositions de dérogation prévues aux chartes [canadienne et québécoise des droits et libertés], notamment pour faire en sorte que ce soit le Parlement qui décide, et non pas les tribunaux.

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration et leader parlementaire de la CAQ