Jacques Comeau enchanté de sa participation au spectacle de Francis Cabrel

Leur complicité s’est particulièrement exprimée lorsqu’ils ont interprétés ensemble Je l’aime à mourir, l’un des succès de Francis Cabrel.

C’est un gars plein d’amour. Ça fait des années et des années qu’il chante l’amour à son public et en 2019, on peut dire qu’on a besoin d’amour. Chaque fois qu’on disait “Et l’amour aussi”, on se regardait dans les yeux. On savait tous les deux ce qu’on voulait dire. C’est l’amour du public. C’est l’amour de tous les gens qui nous entourent. Avoir la chance de pouvoir faire ça, c’est merveilleux , explique M. Comeau.

Les artistes se sont produits devant quelque 4200 spectateurs, indique Jacques Comeau qui ressentait une grande nervosité.

Ah, nerveux, ce n’est pas le mot. J’avais même peur d’en perdre mes mots. “Si je manque un mot, je vais m’en vouloir pour le restant de mes jours” , dit-il.

Mais tout s’est bien passé. C’était merveilleux.

Jacques Comeau et Francis Cabrel se sont produits devant quelque 4200 spectateurs à Moncton. Photo : Facebook/Jacques Comeau

Les artistes ont eu peu de temps pour répéter ensemble. Je suis arrivé en après-midi. On a fait un [test de son]. Les mots qui m’ont été dits: “On va garder ça simple”. Bien, moi, j’aime ça simple , souligne M. Comeau.

L’artiste acadien espère que les contacts établis à cette occasion l’aideront à poursuivre sa carrière. Je suis l’heureux chanceux de pouvoir dire que si je parle avec l’un de l’équipe de Francis il peut dire : “Ah, on connaît Jacques Comeau”. Juste là, c’est un [grand] pas de l’avant , dit-il.

Jacques Comeau se produira de nouveau cet été, notamment dans le cadre du Congrès mondial acadien. Il participera ensuite au spectacle La Voix Expérience, qui sera présenté au Québec.

Avec les renseignements de l’émission radiophonique Le réveil Nouveau-Brunswick