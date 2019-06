Un camp de pêche au Labrador prépare l’été… sous la neige

L’hiver a été particulièrement neigeux dans cette région du Labrador, située à une quarantaine de minutes d’avion de Happy Valley-Goose Bay, direction est.

Les travailleurs qui s’y sont présentés, récemment, ont découvert des cabanes pour chauve-souris au sol, des arbres sectionnés et les réservoirs de propane qui fournissent l’énergie dont a besoin le camp ensevelis sous la neige.

Nous avions pris une photo l’an dernier donc nous savions exactement où se trouvaient [les réservoirs de propane]. Il a fallu pelleter pour les dégager [...] , affirme Craig Gillingham, propriétaire du lodge.

Le propriétaire du camp, Craig Gillingham et le gérant Jim Burton s'adressent à un employé du haut d'un banc de neige. Photo : CBC/Jacob Barker

Il croit que les clients seront excités en voyant ce décor inhabituel pour un mois de juin.

Un haut lieu de la pêche à la truite et au brochet

Cent quarante et un pêcheurs à la ligne ont déjà réservé leur place à l’auberge, pour cet été. Ils viennent y pêcher la truite mouchetée et le brochet du Nord.

Un forfait de six jours se vend 4500 $. Pour assurer un confort et une restauration à la hauteur de leurs attentes, les employés arrivent plusieurs jours avant la réouverture du camp, avec fournitures et provisions.

Leur travail, cette année, s’est révélé plus ardu à cause de la neige.

Regardez ma hauteur , affirmait Craig Gillingham, juché sur un banc de neige. Je suis à mi-hauteur du toit derrière moi!

Bien que le camp soit toujours enseveli sous la neige, les eaux tout autour sont libres de glace. Photo : CBC/Jacob Barker

Les premiers invités sont arrivés pendant la fin de semaine qui vient de s’écouler. Bien qu’ils aient été accueillis par une neige abondante, les eaux autour du camp étaient libres de glace, de sorte qu’ils peuvent s’adonner à leur sport préféré.

Avec les renseignements de Jacob Barker, CBC