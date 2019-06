Le nouveau pont Champlain complètement ouvert le 1er juillet

L’ouverture du nouveau pont se fera en deux phases pour diminuer les perturbations de la circulation associées à ce changement, explique-t-on au gouvernement.

Le ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, fait une tournée médiatique lundi matin pour l’annoncer.

M. Champagne avait promis que le nouveau pont serait ouvert à la fin juin.

Jusqu’à la semaine dernière, le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL), qui réalise les travaux, avait prévu faire les derniers travaux de connexion du nouveau pont à partir du vendredi 28 juin jusqu’au 30, ce qui aurait permis l’ouverture du corridor vers la Rive-Sud le 30 juin.

Il doit notamment relier le nouveau pont avec l’autoroute 10, ce qui nécessite la fermeture complète de finale de l’ancien pont.

Par contre, jeudi dernier, les services d’urgences leur ont demandé de garder une voie ouverte en direction sud le 29 juin au soir en raison des feux d’artifice, puisque le pont Jacques-Cartier est fermé à ce moment-là. Pour des raisons de sécurité, il n’avait pas le choix de garder un lien ouvert et pleinement opérationnel entre Montréal et la Rive-Sud.

La cérémonie d'ouverture officielle aura lieu le 28 juin.

Le pont Champlain est le plus achalandé au Canada et l’un des plus empruntés en Amérique du Nord.

Après le 1er juillet, l’ancien pont sera fermé à la circulation.