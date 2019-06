Le nouveau plan de transport de la STTR soulève la colère de citoyens

La STTR prévoit déménager à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) le terminus qui se trouve actuellement au Centre commercial Les Rivières.

« Ils préconisent la sécurité des étudiants en les débarquant à la porte et nous autres, ils nous éloignent des services », a déploré Marcel Groleau, qui a tenu à assister à la séance d’information de la STTR dimanche au siège social de la Société.

Plus de 200 personnes ont d’ailleurs participé à la rencontre. Plusieurs d’entre elles étaient venues faire part de leur inquiétudeet de leur mécontentement face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de considération des personnes âgées dans les plans de la STTR.

« Ils viennent d'hypothéquer 80 % des personnes âgées », a souligné Hélène Gauron, qui a rappelé que Trois-Rivières est l’une des villes les plus vieillissantes au Canada.

D’autres changements apportés au plan de transport de la STTR divisent aussi les usagers, notamment dans certains trajets qui ont été revus.

Nouveaux trajets à compter du 7 juillet

La STTR maintient cependant le cap : son nouveau plan de transport entrera en vigueur dans un peu plus de deux semaines.

De nouveaux trajets d'autobus vont bientôt faire leur apparition sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Anne-Andrée Daneau

« Ce sont des préoccupations qu'on a déjà entendues », admet le directeur général de la STTR, Guy Demontigny. « Nous ce qu'on dit aux gens c'est qu'on va offrir des outils, on va vous accompagner et ce changement-là, vous allez le faire vôtre et vous allez être en mesure, à partir du 7 juillet, d'adapter vos déplacements. »

Des agents d'information seront déployés sur le terrain dès les débuts de la transition.

Deux autres séances d’informations de la STTR sur son nouveau plan de transport sont prévues. La séance de lundi aura lieu à 18 h 30 au Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel; celle de mardi aura lieu à 18 h 30 au pavillon communautaire de la côte Richelieu.