La 11e édition du Grand défi Pierre Lavoie se termine sous les applaudissements

Partis jeudi depuis l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, les 1075 cyclistes répartis en équipe de cinq sont notamment passés par La Malbaie, Thetford Mines et Drummondville, où ils ont aussi réalisé une grande boucle, samedi.

Les décibels étaient élevés au stade, dimanche, quand les premiers cyclistes sont arrivés, Pierre Lavoie en tête. Certains étaient très émus de leurs parcours.

« J’ai un sentiment d’accomplissement et c’est une grande fierté d’être accueilli comme ça, par tous ces gens, a commenté à chaud le participant Hugo Saint-Jacques, tout juste après son arrivée. L’émotion est là à 100 miles à l’heure. C’est un accomplissement personnel, mais en même temps, c’est un mouvement de société hallucinant. Je suis père de deux jeunes enfants; l’argent qu’on va ramasser pour que nos enfants bougent dans les écoles, je le fais vraiment pour ça. »

L’équipe de Pierre Lavoie, qui a lui-même perdu deux de ses quatre enfants des suites de l’acidose lactique, une maladie héréditaire orpheline, a indiqué avoir amassé près de 2,5 millions de dollars pour cette 11e édition du Grand défi.

Les deux causes que soutient la fondation de M. Lavoie sont la promotion des saines habitudes de vie et le financement de la recherche sur les maladies orphelines.

« Les gens qui participent veulent d’abord être des modèles pour leurs enfants, ils sont préoccupés par l’obésité, a dit le cofondateur de l’événement, dimanche après-midi. L’iPhone est arrivé il y a 11 ans, l’iPad il y a 6 ans, et ça a créé une vague de sédentarité qui était déjà débutée. »

Il y a une préoccupation nationale envers l’inactivité chez les enfants. On peut chialer contre le gouvernement et se dire que ce n’est pas notre problème, mais ce n’est pas comme ça qu’on relève un défi sociétal, il faut d’abord que les gens soient d’accord et acceptent des mesures contraignantes pour le changer.

Pierre Lavoie, dimanche après-midi