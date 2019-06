Le mouvement vert d'une famille de Windsor prend de l'ampleur

Âgée de 10 ans, Maxime Russell se fait aider de ses frères et de ses parents pour mettre en place le mouvement.

Chaque petit geste compte. Tout le monde est capable de faire une différence. Maxime Russell

La fillette souhaite que le maximum de commerces offrent le service de remplissage des bouteilles. Le lancement officiel a été fait samedi matin à l'entreprise de Marilyne Isabelle. J'ai trouvé une buvette murale qu'on va recevoir cette semaine et qui sera installée. En attendant, comme le projet partait rapidement, je voulais que les gens qui se présentent à la pharmacie pour un remplissage de gourde puissent y avoir accès. On a donc installé une petite station temporaire , explique la propriétaire du Familiprix.

Déjà trois commerces de Windsor et un de Sherbrooke, les Brûleries Faro, participent au projet. Des entreprises de Montréal et de Saint-Hubert ont contacté la famille par Facebook.

À un moment donné, il ne faut pas penser uniquement aux profits. Il faut penser au côté environnement. On n'a pas le choix. On est rendu-là autant avec les sacs réutilisables et les bouteilles d'eau , consent le copropriétaire du Marché Renaud, Patrick Labrie. Ce dernier a dû commander des gourdes supplémentaires, ses étagères se vident rapidement. On a passé une commande rush vendredi pour que ça rentre au début de la semaine.

Les entreprises qui acceptent de suivre le mouvement doivent débourser 15 dollars pour obtenir un autocollant qui annonce sa participation au mouvement. Pour chaque autocollant vendu, la famille remet un don de deux dollars à la Fondation David Suzuki.

La famille Russell-Godbout de Windsor a lancé le mouvement RemplisVert. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

La Ville de Windsor a également décidé de s'impliquer en ajoutant sur son territoire quelques stations de remplissage.