ENFFADA : les Canadiens approuvent l'utilisation du mot« génocide », selon un sondage

Selon les résultats de ce sondage mené par la firme Léger, 53 % des répondants approuvent les conclusions de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) selon lesquelles cette tragédie fait partie d'un génocide. Et 34 % sont d'avis contraire.

Mais les répondants ne s'entendent guère sur les causes de ce génocide : 17 % d'entre eux l'attribuent au colonialisme et au vol du territoire autochtone par les colons européens, 15 % en accusent les pensionnats gérés par l'Église et 15 % l'imputent à la destruction de l'identité culturelle et à l'assimilation forcée. Seulement 3 % l'ont relié au racisme.

Près d'un répondant sur trois (32 %) croit que les responsables de ce génocide sont les Britanniques et les Français. Le quart d’entre eux l'associent aux Églises catholique et protestante et 21 % estiment que la faute incombe à tous les Canadiens. Un dernier 1 % jette le blâme au gouvernement.

Le sondage a été mené du 7 au 10 juin auprès de 1528 Canadiens choisis aléatoirement à partir du panel d'internautes de Léger pour l'Association d'études canadiennes. Selon les experts en sondage, les enquêtes en ligne ne peuvent se voir attribuer une marge d'erreur, car leur échantillon n'est pas probabiliste.