Succès fracassant pour l’Ultra Trail de Percé

À Percé, près de 1100 coureurs provenant d'un peu partout au Québec et de l'étranger participent à la course en sentiers Ultra Trail Gaspesia 100. Un record pour l’événement, qui voit presque tripler la participation par rapport à l'an dernier.

En 2018, l'événement avait attiré plus de 430 coureurs, soit presque le double que le nombre de participants en 2017.

Le nombre de participants à l'Ultra Trail Gaspesia a presque triplé par rapport à l'été 2018. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

C'est un paysage exceptionnel! s’exclame Jean-François Tapp, organisateur de l'Ultra Trail Gaspesia 100.

Les sentiers sont parmi les plus beaux au Québec et ils ne sont pas connus. Ce n'est pas un parc national ici; c’est le Géoparc. Les sentiers sont municipaux.

C’est peut-être ce type d’argument qui pousse un nombre de plus en plus grand de coureurs à s’inscrire à la fin de semaine de course en sentiers, dont la popularité ne cesse de croître.

La compétition Ultra-trail de Percé est de plus en plus populaire. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

C'est un produit vraiment spécial, qui mérite d'être connu , croit Matthieu Fortin, un coureur de Québec.

Ce n'est pas juste une course, c'est une aventure gaspésienne! J'étais là l'an dernier, cette année et je vais probablement revenir l'an prochain.

Le 4e Ultra Trail offre une formule en trois étapes, incluant un nouveau parcours de 25 kilomètres entre l’Anse-à-Beaufils et Percé, ainsi qu’une course de trois étapes pour les débutants.

L’événement, d’une durée de trois jours, se termine lundi.

Avec les informations de Bruno Lelièvre