Le secret est dans la sauce au Wood's Snack Bar

L'endroit est reconnu pour sa poutine et son célèbre hamburger « Big Wood ». Certains clients font plusieurs kilomètres pour s'y rendre, dès que la saison est lancée.

La famille Dupuis est propriétaire du restaurant depuis un peu plus de 30 ans. Roland Dupuis a acheté le commerce parce qu'il y était déjà un client régulier. Même si l'endroit est maintenant géré par ses enfants, il s'y rend encore tous les jours.

C'est l'aventure de ma vie. J'ai aimé ça et j'aime ça encore. Roland Dupuis du Wood's Snack Bar

Les gens s'arrêtent pour jaser avec lui, mais aussi pour déguster ses spécialités locales qui font la réputation de la place.