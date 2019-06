L'actualité qui a marqué la fin de semaine

Débats sous le bâillon à l'Assemblée nationale, mobilisation populaire monstre et victoire politique à Hong Kong, et le Nouveau Parti démocratique dévoile sa plateforme électorale pour l'automne. Notre résumé de l'actualité du week-end.

Une longue session extraordinaire à Québec

Les députés du gouvernement ont fait bloc derrière le ministre Simon Jolin-Barrette. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les députés ont travaillé sans relâche, samedi et dimanche à l'Assemblée nationale, pour débattre sur l'immigration et la laïcité, alors que le gouvernement Legault a imposé le bâillon pour forcer, à terme, l'adoption des deux projets de loi controversés. Après un marathon parlementaire de 19 heures, samedi et très tôt dimanche, les députés n'ont eu que quelques heures de sommeil avant de reprendre les travaux, dimanche, sur la question de la laïcité de l'État et le port de signes religieux.

À Hong Kong, la rue fait trembler le pouvoir

Des centaines de milliers de personnes ont défilé dimanche à Hong Kong pour exiger l'abandon du projet de loi sur l'extradition vers la Chine. Photo : Reuters / Tyrone Siu

La chef de l'exécutif hong-kongais a présenté des excuses, dimanche, en lien avec un controversé projet de loi sur l'extradition de suspect en direction de la Chine, projet qui a fait descendre les habitants par centaines de milliers dans les rues pour protester contre le pouvoir grandissant de Pékin. Les contestataires réclament toujours le retrait pur et simple du projet de loi. Mercredi, la police avait tenté de disperser les manifestants lors d'un précédent rassemblement, faisant plusieurs dizaines de blessés dans la foulée.

Des médicaments pour tous, promet le NPD

Jagmeet Singh a dévoilé la plateforme électorale du NPD, un projet ambitieux qui promet un régime d'assurance-médicaments universel. Photo : Radio-Canada / Jean-François Morissette

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a dévoilé dimanche la plateforme électorale de son parti en vue du scrutin d'octobre. On y retrouve entre autres un projet d'assurance-médicaments universel, mais aussi des engagements environnementaux importants et un nouveau taux d'imposition pour les plus riches. Une proposition d'un régime d'assurance-médicaments est également actuellement évaluée par le gouvernement fédéral, qui a reçu un rapport en ce sens.

Washington veut sécuriser le détroit d'Ormuz

Le pétrolier Front Altair affiche de lourds dommages après avoir été la cible de plusieurs explosions en mer d'Oman. Photo : AFP/Getty Images / -

L'enflure verbale se poursuit dans la région du golfe d'Ormuz, puisque le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, s'est engagé dimanche à ce que les États-Unis protègent cette importante zone stratégique par laquelle transite 20 % du pétrole mondial. L'Iran, l'Arabie saoudite et même le pape François ont eu leur mot à dire dans cette affaire qui survient tandis que les relations sont exécrables entre Washington et Téhéran.

Première comparution pour l'ex-président soudanais

Vêtu de la traditionnelle djellaba blanche et d'un turban, Omar El-Béchir est arrivé de sa prison escorté par un convoi de véhicules militaires et des membres des forces de sécurité lourdement armés. Photo : Reuters / Umit Bektas

L'ancien homme fort du Soudan, Omar El-Béchir, s'est présenté dimanche devant un tribunal de Karthoum, la capitale, en lien avec une affaire de corruption. Première apparition de l'ex-président depuis sa chute, cette comparution s'inscrit dans la foulée d'une série d'accusations portées contre le dirigeant renversé à la suite de longues manifestations.

Un périple de 1000 km

Des participants sont fiers d'avoir complété le Grand défi Pierre Lavoie. Photo : Radio-Canada

Des centaines de cyclistes ont pu dire « mission accomplie », dimanche, à la fin du 11e Grand défi Pierre Lavoie. Partis du Saguenay, certains participants ont traversé une bonne partie du Québec pour arriver au Stade olympique, à Montréal, sous les applaudissements, après un passage par Drummondville.

Une messe avec des casques à Notre-Dame

La première messe à Notre-Dame a eu lieu en respectant certaines consignes de sécurité pour le moins inhabituelles. Photo : Getty Images / KARINE PERRET

Deux mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, une première messe a été célébrée dans l'enceinte sacrée, samedi. Seuls une trentaine de religieux ont pu participer à la cérémonie, munis de casques de protection. Le reste des fidèles devra encore attendre.

Bonne semaine!