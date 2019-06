Deux cents personnes célèbrent la fête des Pères à Uashat mak Mani-Utenam

La fête des Pères correspond chez les Innus au début de la saison de la pêche au saumon. C’est aussi une occasion pour se rassembler et de mettre en lumière le rôle des hommes dans la famille.

Un parent présent aux festivités, André Michel, explique l’évolution du devoir d’un père au sein de sa famille.

Le rôle de père, c'est de s'occuper de ses enfants. Avant ça, le rôle d'un père, c'est vraiment de subvenir aux besoins des enfants, par des activités de chasse et de pêche. Maintenant, l'évolution pour un Innu, c'est qu'ils ne manquent de rien dans leur scolarité ou de bien les habiller , explique-t-il.

Un autre parent présent au festin traditionnel, Brian Vollant, explique qu’il se sent plus accompli depuis qu’il est père.

Je me sens un peu plus complet avec mon bébé, parce que tu as toujours de quoi à faire avec ton enfant et c'est le fun , déclare-t-il.

Avec le temps et les épreuves, la coutume innue évolue, mais la tradition pour les pères de souhaiter le meilleur pour leurs enfants demeure.

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau