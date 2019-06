Fusillade de La Loche : une famille dénonce un manque d'aide

Le jeune homme qui avait 16 ans au moment de la fusillade a été atteint par balles au bras gauche et à la poitrine.

Ses blessures l'ont forcé à arrêter de jouer au football, selon sa mère et son grand-père.

La famille dit avoir vu l’adolescent se transformer après l'événement, passant d'un athlète passionné et bon élève à un jeune homme en colère et confus en raison de la douleur physique et des souvenirs de la fusillade.

Spirale vers le bas

L'avocat du jeune homme affirme que son client n'a pas reçu d'aide pour faire face au stress post-traumatique et qu'il s'est tourné vers l'alcool et la drogue.

Le jeune a récemment été condamné à Saskatoon à trois ans de prison après avoir plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, dont celui de possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec munitions.

Le jeune homme fait partie des sept personnes blessées dans la fusillade perpétrée par un autre élève le 22 janvier 2016.

Un jeune de 17 ans avait ouvert le feu dans une maison et dans l'école secondaire de la communauté tuant deux frères puis deux enseignants.