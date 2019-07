Les soldats de la Nouvelle France sont toujours au Manitoba

Depuis 25 ans, les bénévoles de la Compagnie de La Vérendrye font revivre l’histoire de la première présence francophone au Manitoba et du premier Canadien français à avoir étendu les frontières orientales de la Nouvelle France.

Le 1er juillet, ce n’est pas seulement la fête du Canada. C’est aussi l’anniversaire de la Compagnie de La Vérendrye au Manitoba.

Fondé le 1er juillet 1994, ce groupe de bénévoles passionnés d'histoire s'efforce de faire revivre le quotidien de Pierre Gaultier de La Vérendrye et de ses hommes au 18e siècle.

« Il y en a qui font des sports. Nous, on s'amuse à reconstituer l'histoire du Manitoba. C'est aussi un grand plaisir de partager ce patrimoine avec tous les Canadiens, les Manitobains, les nouveaux arrivants », explique Michel Loiselle, l’un des membres fondateurs de la Compagnie et capitaine de celle-ci.

Fils cadet d’un gouverneur de Trois-Rivières, Pierre Gaultier de La Vérendrye a entrepris de partir à la recherche de la « mer de l’ouest ». Il a ainsi quitté Montréal, le 8 juin 1731, sans aucun financement.

L’expédition était toutefois soutenue par le comte de Maurepas, secrétaire d'État à la Marine de Louis XV.

Guidé par les Cris et les Saulteux, La Vérendrye espérait que ses découvertes lui permettraient de regagner les grâces de la cour de France.

Pierre Gauthier de La Vérendrye avait en effet participé à des campagnes militaires en France, mais perdu son titre de lieutenant de l’armée française à son retour au Canada.

À écouter : Le clan de La Vérendrye, découvreur des Rocheuses

Durant leur voyage dans l’ouest, et pour financer ce dernier, les hommes de La Vérendrye établissent de nombreux avant-postes au Manitoba. Ces forts permettent, entre autres, de faire du commerce de fourrures avec les Autochtones.

Agrandir l’image Pierre Gaultier de La Vérendrye a établi plusieurs forts au Manitoba avec ses hommes et ses fils. Photo : Radio-Canada

« Il y a plusieurs villages au Manitoba qui reprennent le nom des forts que La Vérendrye a fondés. Par exemple, le fort Dauphin est devenu le village du même nom, le fort Paskoya est devenu The Pas, le Fort Rouge est devenu une partie de Winnipeg qui porte ce nom », souligne Michel Loiselle.

25 ans de passion

Si la Compagnie de La Vérendrye ne se composait que de six personnes à ses débuts, le groupe a su attirer d’autres adeptes au fil du temps.

« On est une quinzaine aujourd’hui. Il y a un moment où nous avons agi comme garde d'honneur pour la reine Élisabeth et le prince Philippe, à ce temps-là, on était un grand nombre. C'était un haut fait dans l'histoire de la Compagnie », se souvient le capitaine de la compagnie.

La Compagnie de La Vérendrye a tenu une garde d'honneur sur l'esplanade Riel lors de la visite de la reine Élisabeth II en 2010. Photo : La Compagnie de La Vérendrye

La Compagnie de La Vérendrye noue également des relations au-delà de ses propres frontières avec d’autres groupes de passionnés au Québec et même en France.

« Il y a un groupe dans l’ouest de la Normandie qui a commencé un groupe de Compagnie franche de la marine. C'était des compagnies indépendantes qui existaient en France et aussi en Nouvelle France. Ils voulaient reconstituer la vie de ces compagnies au Canada, alors on a pu partager nos connaissances », souligne Michel Loiselle.

Il ajoute que les réseaux sociaux ont fortement participé à l’établissement de ces connexions avec d’autres férus d’histoire.

Ces relations avec, entre autres, des musées et des historiens permettent aux participants de la compagnie de parfaire leur reconstitution en étant au plus près du réel de l’époque.

« Il y a des recherches qui sont faites pour trouver les objets utilisés à l'époque et prouver qu’ils ont été utilisés dans notre région. On essaye de vérifier qu’on les utilise de la bonne façon, qu’on les interprète de la bonne façon et qu’on partage les informations reliées à ces objets », précise Richard Loiselle qui fait partie de la compagnie depuis 2004.

La Compagnie de La Vérendrye présente au public des objets du quotidien et s'efforce de les remettre dans leur contexte historique. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Un investissement personnel

Faire de la reconstitution historique nécessite un certain engagement, d’autant que chaque soldat de la compagnie est responsable de son équipement.

Richard Loiselle estime ainsi à plus de 2000 $ son investissement dans son passe-temps.

« Une bonne reproduction d’un fusil français de Saint-Étienne de 1728 comme le mien, c’est environ 700 $. Un uniforme complet, c’est entre 700 et 1000 $, et il faut compter aussi les renouvellements comme pour les bas ou le tricorne », explique-t-il.

Être soldat de la compagnie est également un choix de vie.

« Il y a des événements d’une journée, d’autres qui durent trois, quatre journées. Parfois, il faut une journée de voyage pour se rendre sur un événement. Des fois, tu planifies tes vacances d’été par rapport aux activités qui s’en viennent », dit Richard Loiselle d'un ton amusé.

Malgré tout, ses camarades et lui ne sont pas prêts à lever le camp. Prête à continuer son travail dans la province, la Compagnie de Vérendrye, dans la fleur de l'âge, est toujours disposée à accueillir de nouveaux soldats.