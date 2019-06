Le Phoenix de Sherbrooke réagit aux rumeurs d'initiations dégradantes

Yaroslav Alexeyev, qui a fait partie de l'équipe pendant deux saisons, soit en 2016 et en 2018, a accordé une entrevue au site russe Sports Express. Le directeur général du Phoenix, Jocelyn Thibault, lui a parlé et celui-ci lui aurait dit avoir été mal cité et qu'il s'agirait d'une mauvaise traduction.

En tout, le directeur général a reçu la version des faits d'une douzaine de joueurs, dont certains étaient des recrues à l'époque.

En aucun moment, il n'y aurait eu des débordements de la sorte, il n'y a personne qui aurait été témoin de ça. Jocelyn Thibault, directeur général du Phoenix de Sherbrooke

L'organisation mène actuellement une enquête interne. Dès que nous avons pris connaissance de la nature des propos, nous ne pouvions pas laisser passer les choses , assure M. Thibault.

Il affirme que les joueurs sont soumis à des règles très strictes. L'organisation va s'assurer de continuer à ce que ces règles soient respectées et que l'enquête va se poursuivre.