Le problème de chats errants à Baie-Trinité pris en charge par des bénévoles

Les chats sauvages sont nombreux dans le secteur de Baie-Trinité, municipalité située à 140 kilomètres de Sept-Îles.

C’est à la suite de ce constat qu’Audrey Lelievre, réceptionniste à la Clinique vétérinaire septilienne , a commencé à amasser des dons pour organiser cette campagne de stérilisation.

L'organisatrice de la campagne de stérilisation, Audrey Lelievre Photo : Radio-Canada

J’avais un chalet à Baie-Trinité, j’ai vu qu’il y avait énormément de chats errants, certains se mangeaient entre eux, tellement il y en avait. Audrey Lelievre, oragnisatrice de la campagne de stérilisation

Les chats sont transportés de Baie-Trinité jusqu’à Sept-Îles pour être opérés. Ils sont ensuite relâchés où ils ont été attrapés.

On les stérilise et on les relâche dans la nature, malheureusement, ce sont des chats qui ne peuvent pas être adoptés, ils sont beaucoup trop sauvages , ajoute Audrey Lelievre.

Les chats ramassés à Baie-Trinité pour stérilisation Photo : Radio-Canada

Cependant, certains chatons retrouvés, ainsi que des chats au caractère plus doux, pourraient être mis en adoption.

De son côté, le directeur général de la Municipalité de Baie-Trinité, Frédérick Lee, apprécie le travail des bénévoles.

On a des problèmes de chats errants, alors c’est apprécié, ce qu’ils font , a-t-il déclaré.

C’est la deuxième campagne de l’année. Environ une dizaine de chats sont stérilisés chaque fois.

L’équipe de bénévoles rappelle qu’il est important de faire stériliser les chats pour éviter les problèmes de surpopulation de chats errants.