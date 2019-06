Le NPD promet un régime d'assurance-médicaments universel

Nous avons une crise dans les soins de santé et il est temps que cela change! , a lancé Jagmeet Singh devant une foule de partisans réunis à Hamilton dimanche pour l'écouter dévoiler la « Vision du NPD ».

Le NPD est le premier parti fédéral canadien à dévoiler une plateforme électorale qui promet d’élargir considérablement le système de santé canadien pour y inclure, non seulement un régime d’assurance-médicaments, mais également une couverture pour les soins de la santé mentale, dentaire, oculaire et auditive pour tous les citoyens.

Nous entendons l'inquiétude dans les voix des gens; la vie devient de plus en plus difficile. Les services sur lesquels nous comptons, comme les soins de santé, sont de moins en moins accessibles et les médicaments deviennent de plus en plus chers , a déploré le leader du NPD.

Nous devons travailler à la mise en place d'un système de soins de santé qui nous couvre de la tête aux pieds. Jagmeet Singh, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada

Le parti promet de réformer le système de santé canadien pour financer une toute nouvelle gamme de services, au moment où les libéraux envisagent de créer un régime national d'assurance-médicaments.

Le gouvernement fédéral, pour sa part, en est actuellement à évaluer un rapport qui lui recommande de mettre en place un régime d'assurance-médicaments national universel, public et à payeur unique.

Le rapport, publié mercredi, recommande que le régime national soit administré par les provinces et les territoires et régi par une nouvelle loi fédérale.

Les coûts supplémentaires associés à pareil régime sont estimés à 15 milliards de dollars.

À lire aussi : Le chef du NPD, Jagmeet Singh, veut parler davantage de la crise du logement

La plateforme du NPD comporte un élargissement progressif de la couverture santé, en commençant par l'assurance-médicaments universelle en 2020. La plan ne présente toutefois pas de calendrier complet, ni le coût total du programme, indiquant que le parti devrait étudier la question et travailler avec les provinces pour la mettre en œuvre.

Le parti prévoit des mesures pour augmenter les revenus du gouvernement afin de financer la réforme de plusieurs milliards de dollars.

Le parti augmenterait les impôts des Canadiens les plus riches, ceux qui gagnent plus de 20 millions par an. Elle augmenterait également l’impôt sur les sociétés, éliminerait les subventions relatives aux combustibles fossiles, éliminerait les échappatoires fiscales et prélèverait une taxe auprès des acheteurs étrangers.

La plateforme du NPD a été lancée mercredi lors de la convention du NPD de l'Ontario, à Hamilton. Photo : Radio-Canada / Jean-François Morissette

Le parti dit espérer que certaines de ces mesures fiscales ne vont pas seulement augmenter les revenus du gouvernement, mais aussi lutter contre le blanchiment de capitaux et calmer les marchés immobiliers surchauffés à Vancouver et en Ontario.

Le directeur parlementaire du budget, un fonctionnaire indépendant du parlement, examinera le plan du parti, a déclaré le NPD. Cette élection est la première fois que le directeur parlementaire du budget, qui examine les dépenses et les prévisions budgétaires du gouvernement, se rendra disponible pour évaluer la solidité financière des plateformes des partis.

La plateforme du NPD a été lancée mercredi lors de la convention du NPD de l'Ontario, à Hamilton. C'est un retour au foyer pour Jagmeet Singh, qui avait quitté le parti provincial et a été élu chef du parti fédéral il y a moins de deux ans.

Le parti espère que le lancement de la plateforme donnera une impulsion bien nécessaire à M. Singh et aux autres candidats qui retourneront bientôt dans leur circonscription pour un été de campagne électorale. Dernièrement, des sondages nationaux ont montré que le parti de centre gauche perdait du terrain face au Parti vert du Canada.