Un Ontarien remporte le marathon du Manitoba

Environ 10 000 coureurs se sont élancés tôt ce matin sur les différents parcours. De nombreuses épreuves étaient proposées dont le 42 kilomètres, le demi-marathon ainsi qu’un relais.

Tyler Derksen, 27 ans, est heureux d'avoir franchi le premier le fil d'arrivée dela course de 10 kilomètres. La course est une passion pour lui.

J'aime me donner des défis et voir jusqu'où je peux pousse la machine , a-t-il dit après la course.

L’événement compte sur l’appui de 2000 bénévoles. Environ 20 000 spectateurs étaient attendus.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, était présent pour encourager sa femme. Photo : Radio-Canada / Sarah Petz

L’événement en est à une 41e année et permettra de récolter des fonds pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.

Kyle Gagner a participé au demi-marathon avec son fils, Levi, atteint d'une rare maladie qui s'attaque à ses muscles. Photo : Radio-Canada / Sarah Petz

Perturbations et ralentissements de la circulation

De nombreuses rues sont fermées pour l’occasion.

Le chemin Chancellor Matheson est fermé entre le croissant University et le chemin Research.

L’accès à l’avenue Jubilee depuis le chemin Pembina sera également fermé jusqu’à environ midi. Les véhicules allant vers l’ouest sur l’avenue Jubilee pourront accéder aux voies de circulation du chemin Pembina qui vont vers le sud, mais pas aux voies qui vont vers le nord.

Les rues qui coupent la rue Harrow, telles que les avenues Corydon, Grant et Taylor, seront également touchées. Le Service de police de Winnipeg s’occupera de maintenir la circulation à ces intersections, cependant, les véhicules ne pourront la traverser que lorsqu’il y aura des écarts suffisants entre les coureurs.