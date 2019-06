Des Franco-Ontariens en lice aux prix de la musique country de l'Ontario

Gabrielle Goulet, Les Rats d’Swompe et Kristine St-Pierre sont en nomination pour les prix de la Country Music Association of Ontario (CMAO) dimanche soir.

Le gala récompense les artistes country en Ontario depuis sept ans. L’événement se déroule au Centre national des Arts à Ottawa.

Au total, cinq formations franco-ontariennes sont finalistes pour le prix de l’artiste ou du groupe francophone de l’année.

Artistes nommés Gabrielle Goulet

Kristine St-Pierre

Les Rats d’Swompe

Reney Ray

Stef Paquette

Cependant, aucun Franco-Ontarien n’a reçu de nomination pour les autres catégories des prix de la musique country.

Gabrielle Goulet, l’auteure-compositrice-interprète originaire de Bourget , sera la première artiste francophone à se produire sur scène lors de cet événement. Son nouvel EP doit paraître prochainement, deux ans après la sortie de son vidéoclip Elle sait.

Le groupe Les Rats d'Swompe sera en spectacle à Oshawa le 21 juin et à Hamilton, le lendemain. Photo : Facebook/Site officiel

Les Rats d’Swompe ont pour leur part connu un sursaut de popularité dans la foulée du mouvement de résistance franco-ontarienne grâce à leur chanson de protestation contre les compressions dans les services en français du gouvernement Ford, Arrive en ville. La formation musicale d’Ottawa a remporté le prix du groupe de l’année au Gala Trille Or en mai.

Parmi les artistes ontariens nommés dans les autres catégories, on compte la chanteuse country de Bowmanville Meghan Patrick, le duo de frère et soeur The Reklaws et le chanteur Tim Hicks.