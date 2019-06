N.-B. : Commémoration de la pire tragédie de pêcheurs de l'histoire du Canada, 60 ans plus tard

Janice Daigle avait seulement six mois lorsque son père et 34 autres pêcheurs sont morts, il y a 60 ans, en prenant la mer au moment où une tempête tropicale fonçait vers eux.

Dans la nuit du 19 au 20 juin 1959, au quai du petit village d'Escuminac au Nouveau-Brunswick, une cinquantaine de bateaux partent à la pêche au saumon en fin d'après-midi.

Chez nous, j'avais seulement six mois quand mon père est mort. C'était difficile pour ma mère, nous, on était cinq enfants. Plusieurs familles comme la mienne ont été aidées par les grands-parents. Toute la petite communauté d'Escuminac a été touchée. Janice Daigle

À l'époque, le bureau météorologique d'Halifax envoie une alerte radio, signalant l'arrivée imminente d'un ouragan. Les pêcheurs prennent le large dans de petites embarcations sans radar ni radio.

Des vents de 120 km à l'heure se lèvent subitement. Des vagues allant jusqu'à 15 m avalent 22 bateaux et emportent la vie de 35 pêcheurs au total, dont une dizaine étaient des Acadiens.

Enterrement des pêcheurs mort durant la tragédie d'Escuminac en 1959. Photo : Radio-Canada

Une communauté secouée

« Ç'a tellement bouleversé de gens. Je trouve que c'est important que notre communauté ne l'oublie pas et toute notre province non plus. Je trouve ça important que les jeunes le sachent. Ça fait partie de notre patrimoine. Beaucoup de gens ont été affectés, mais on s'en est sortis », souligne Mme Daigle.

La tragédie a laissé des marques très profondes dans la communauté néo-brunswickoise. Soixante ans plus tard, les souvenirs sont bien vivants.

Durant toute la fin de semaine, des commémorations ont eu lieu pour souligner cet événement.

Les villageois écouteront le témoignage de 24 survivants et quatre veuves.

Un hommage sera rendu aux victimes. On déposera des fleurs sur l'océan en leur honneur.