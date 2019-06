Le Centre Frère-Moffet veut recruter de nouveaux étudiants de Montréal

Le centre a organisé un séjour exploratoire pour une dizaine de potentiels futurs étudiants en production animale cette fin de semaine.

Les visiteurs ont fait le tour du centre, d'une ferme et de différentes infrastructures du Témiscamingue, des écoles et des sites touristiques, entre autres.

C'est une première du genre pour le centre, explique la directrice générale Marie-Luce Bergeron.

Après qu'ils auront visité et [seront] venus voir comment ça se passe ici, ils auront à prendre une décision à savoir s'ils viennent ou non s'établir ici. On espère que ça sera gagnant, on espère qu'on va les avoir suffisamment séduits pour venir vivre leur formation ici en août prochain , dit-elle.

La visite a été rendue possible grâce notamment à l'implication de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) de Montréal et le Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue (CJET).