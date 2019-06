Le triathlon S-Triman à l’assaut de Sherbrooke

Des portions des rues Cabana, Roy et du Pacifique à Sherbrooke sont fermées jusqu'à 17 h dimanche à l'occasion du triathlon S-Triman.

Dès les petites heures du matin, des dizaines d'athlètes nagent, pédalent et courent à la plage du parc Blanchard, sur le pont Jacques-Cartier et autour du lac des Nations.

La rue Cabana, la rue Roy, entre les rues Bonin et Claire-Jolicoeur ainsi que la rue du Pacifique, entre les rues Claire-Jolicoeur et Galt Ouest seront fermées jusqu’à 17 h pour la portion vélo de la course.

Les résidents du secteur devront faire un détour par les rues avoisinantes.

La promenade du Lac des Nations sera d'ailleurs fermée jusqu'à 11 h 30 entre le boisé du Champ des Buttes et le marché de la gare.

Le triathlon S-Triman se tenait auparavant à Sainte-Catherine de Hatley. Depuis l’année dernière, les organisateurs ont choisi le parc Blanchard pour héberger l’évènement.