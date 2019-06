St-Eugène-de-Guigues accueille une course de boite à savon

L'événement qui est à sa sixième année coïncide avec la fête des Pères et la semaine de la paternité.

Pour le Groupe IMAGE, c'est l'occasion il s'agit d'un événement dans lequel les pères sont très impliqués soit en construisant les boites de savon ou en prenant part à la couse.

D'ailleurs, l'objectif des organisateurs est de donner une place aux pères, assure le directeur général Tommy Cousineau.

« Cette année notre thématique au niveau de la semaine de la paternité c'est un hashtag fier d'être père, dit-il. Donc on veut que les pères se postent sur les réseaux sociaux en compagnie de leurs enfants et puis qu'ils fassent le hashtag. On est rendu à s'affirmer en tant que papa, les pères sont de plus en plus présents dans la famille. »

Tommy Cousineau affirme que chaque année l'événement attire de nouveaux participants.