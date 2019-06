Simon Kean gagne son combat revanche contre Dillon Carman

Le combat s’est terminé par un arrêt de l'arbitre au troisième round.

Dès le premier round, les deux boxeurs étaient très offensifs. Le tout a donné le ton pour un combat des plus expéditifs. Les deux poids lourds ont misé sur leur puissante force de frappe. La foule, conquise en faveur du Trifluvien, était assourdissante durant le combat.

Les deux poids lourds ont misé sur leur puissante force de frappe. Photo : Radio-Canada / Catherine Bouchard

Mon entraîneur avait prédit que ça allait être rapide, mais même à ça, je n'ai pas respecté le plan de match. J'aurais pu être encore plus agressif encore , estime Simon Kean.

Son adversaire Dillon Carman, frappé très durement, évoque une décision trop rapide de l'arbitre.

C'est 100 % ma faute, mais le combat a été arrêté un peu rapidement. Mais tout le monde aime une trilogie de boxe , souligne Dillon Carman qui lui aussi espère maintenant une revanche.

Victoires pour les autres boxeurs locaux... et des favoris de la foule

Ce fut une bonne soirée pour les boxeurs de la région, alors que chez les amateurs, Tammara Thibeault a gagné son combat contre Mary Spencer. C’était une étape importante avant les jeux panaméricains.

Le Trifluvien Kaemy Savoie a pour sa part remporté son troisième combat en carrière par décision unanime. La foule était visiblement remplie d’alliés, puisqu’elle l’a rempli d’énergie en scandant son nom.

Adam Braidwood était de retour sur le ring pour la première fois depuis sa défaite contre Simon Kean en juin 2018.

La foule du Centre Gervais Auto semblait d’ailleurs ravie de revoir de boxeur britanno-colombien.

Braidwood a été dominant durant l’ensemble de son combat. Il a finalement forcé le coin adverse à abandonner au deuxième round.

Chez les femmes, un des combats phares de la soirée entre Kim Clavel et la coriace Mexicaine Nora Cardoza s’est soldé par une victoire de la Québécoise.

Vers un autre gala à Shawinigan?

Les organisateurs envisagent déjà la présentation d'un autre gala de boxe à Shawinigan.