Après une courte nuit, les députés de retour en chambre pour discuter laïcité

Le gouvernement de François Legault a eu recours hier à une procédure d'exception, le bâillon, pour faire adopter sa réforme du système de l'immigration pilotée par le ministre Simon Jolin-Barrette. Le bâillon sert à limiter le temps consacré au débat démocratique en chambre.

Il l’utilisera également aujourd’hui pour forcer l’adoption du projet de loi 21 sur la laïcité de l’État, également proposé par le ministre Jolin-Barrette.

La séance extraordinaire de samedi a été marquée par des tensions palpables entre les partis politiques et par une demande de vérification de procédure de la part du député libéral Sébastien Proulx, qui cherchait à savoir si le gouvernement n'enfreignait pas la loi en débattant de deux dossiers au cœur d'une seule séance extraordinaire.

Après une pause de trois heures, le président de l’Assemblée nationale François Paradis a statué que le gouvernement peut bel et bien débattre de deux dossiers, mais pas en même temps. Aujourd’hui, on s’attend donc à ce que la journée de travail soit un peu plus courte.

Le premier ministre québécois François Legault a déclaré vendredi que l’adoption sous le bâillon du projet de loi sur la laïcité de l'État est nécessaire pour préserver la « cohésion sociale » et pour « mettre derrière nous » un débat de société qui a trop duré.

Le projet de loi 21, en résumé

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État prévoit que toutes les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires doivent respecter les principes de la séparation de l’État et des religions, de la neutralité religieuse de l’État, de l’égalité de tous les citoyens et des libertés de conscience et de religion.

Cela implique notamment l'interdiction du port de signes religieux chez les employés de l’État en position de coercition (juges, policiers, procureurs, gardiens de prison) et d’autres employés de l’État, essentiellement les enseignants des écoles primaires et secondaires du réseau public et les directeurs d’école. Le projet de loi 21 est assorti d’une clause protégeant les droits acquis des employés touchés qui portent déjà un signe religieux.