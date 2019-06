O.J. Simpson ouvre un compte Twitter afin de « régler des comptes »

Simpson a confirmé l'ouverture de son compte Twitter à The Associated Press, samedi, affirmant lors d'une entrevue téléphonique donnée sur un terrain de golf de Las Vegas que l'aventure serait très plaisante.

« J'ai des choses à rectifier », a-t-il mentionné.

Simpson n'a pas précisé sa pensée et il a mis fin à l'appel.

L'ancien porteur de ballon étoile s'était plutôt fait discret depuis sa libération de prison, en octobre 2017. Il avait été accusé de vol qualifié et d'enlèvement à la suite d'une tentative de voler certains de ses souvenirs sportifs dans une chambre d'hôtel de Las Vegas.

Dans la vidéo publiée sur Twitter, Simpson a fait savoir à ses abonnés qu'ils allaient pouvoir lire toutes ses pensées et ses opinions « à propos d'après tout ».

« Il y a plusieurs faux comptes d'O.J. Simpson sur Twitter », a-t-il exprimé, ajoutant que le sien serait le seul officiel. Il a semblé enregistrer la vidéo par lui-même.

Âgé de 71 ans, Simpson a récemment déclaré à The Associated Press qu'il était en santé et heureux de vivre à Las Vegas, 25 ans après le meurtre de son ex-épouse, Nicole Brown Simpson, et de l'ami de celle-ci, Ronald Goldman, le 12 juin 1994.

À la suite d'un procès grandement médiatisé, qui avait divisé les États-Unis et soulevé d'épineuses questions concernant le racisme, la violence conjugale, la célébrité et les comportements répréhensibles des policiers, Simpson avait finalement été acquitté.

Les proches des deux victimes ont exprimé leur dégoût que Simpson puisse vivre comme il le fait. Simpson a été condamné à verser 33,5 millions de dollars américains pour le décès injustifié des deux victimes, mais la majeure partie du jugement n'a pas été payée.

Simpson a toujours continué à clamer son innocence dans les deux meurtres. L'affaire est officiellement classée comme non résolue.