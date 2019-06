Jordane Labrie à Québec pour présenter 12 jours

Le duo se produira sur la scène Impérial Bell dans le cadre d’un concert bénéfice au profit du centre de traitement des dépendances Le Rucher.

Jordane Labrie et Clément Desjardins joueront les morceaux de l’album 12 jours, qu’ils ont composé dans un train de VIA Rail lors d'un voyage effectué dans le cadre du programme Artistes à bord.

C'est une tournée de Québec jusqu'à Vancouver où on jouait de la musique et c'est une tournée qui a duré 12 jours au cours desquels, entre les spectacles qu'on présentait dans le train, on a eu l'occasion, Clément Desjardins et moi, de composer l'entièreté d'un album , explique la jeune femme.

Un complice de Fred Pellerin

L’album a été réalisé et arrangé par Jeannot Bournival, vieux compagnon de route de Fred Pellerin.

Chaque fois qu'on écoutait les albums de Fred Pellerin, il y a quelque chose qui nous semblait très familier puis qui nous ressemble beaucoup dans cette esthétique-là, dans le son folk, americana, alors on a pris la décision d'approcher Jeannot , raconte Jordane Labrie.

Il est tombé en amour avec le projet, tellement qu'il a réalisé, il a fait les arrangements, il nous a pris à son studio à [Saint-Élie-de-Caxton] puis il nous accompagne même en spectacle. Jordane Labrie, auteure-compositrice-interprète

Emploi du temps chargé

L’été s’annonce bien rempli pour les deux artistes. Dès mercredi, ils prendront la route de Montréal pour participer aux Francos, le soir même.

Quelques jours plus tard, le tandem sera au Festival de la chanson de Tadoussac.

On se promène vraiment partout cet été. On a une quarantaine de dates prévues jusqu'en avril 2020 , conclut Jordane Labrie

Avec les informations de Claudia Genel