ACF : feu vert pour la création d’une nouvelle entité sur l’immigration

Cette nouvelle entité, qui sera sous la tutelle de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , s’inscrit dans la volonté de l’organisation de recentrer son mandat autour du développement communautaire.

En raison des dossiers d’immigration qui prennent de plus en plus d’ampleur, il s’agit, pour les députés communautaires, d’une initiative pertinente pour assurer une meilleure intégration des immigrants.

Il reste encore beaucoup de travail à faire à ce sujet-là, mais essentiellement, la consigne qu’on a donnée aujourd’hui, c’est que les employés peuvent commencer à avancer , a indiqué le président de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , Denis Simard.

Élections partielles dans Saskatoon

Les députés communautaires ont aussi profité de l’occasion pour annoncer officiellement la tenue d’élections partielles dans le comté de Saskatoon le 28 septembre prochain.

On est impatient de voir le processus d’élection se matérialiser et on va faire tout en notre possible encourager les gens à déposer leur candidature , a mentionné le directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon, Éric Lefol, qui était sur place pour assister à la réunion.

Présentement, les deux postes de députés communautaires de Saskatoon sont vacants.

Révision des règlements électoraux

Par ailleurs, en vue des prochaines élections, les députés communautaires de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise ont travaillé sur une refonte des règlements qui encadrent le processus électoral.

L’objectif était d’établir des règles claires pour éviter les zones grises qui viendraient miner les prochaines élections.

Les députés veulent ainsi empêcher qu’une personne puisse voter plusieurs fois. Ils ont aussi cherché à mieux définir les critères qui permettent de déterminer ceux qui possèdent un droit de vote, notamment en ce qui a trait au statut de citoyen et de résident permanent ainsi qu’à la question linguistique.