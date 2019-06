Où retrouverez-vous le crucifix du Salon bleu?

Les historiens de l’Assemblée nationale ont plaidé que le sortir de l’enceinte parlementaire le dissocierait de son origine, de son histoire.

Le Christ en croix, avons-nous appris, sera donc mis en valeur entre les deux chambres, l’endroit communément appelé le « parquet » au centre de l’hôtel du Parlement, dans l’une des alcôves aux côtés du buste du fondateur de la Ville de Québec Samuel de Champlain. L'annonce a été faite aux partis politiques dans les derniers jours.

Les crucifix de 1936 et de 1982 qui ont été accrochés au-dessus du siège du président à l'Assemblée nationale seront bientôt exposés dans l'alcôve à gauche tout près de l'entrée du Salon bleu. À droite se trouve le buste de Samuel de Champlain. Photo : Radio-Canada / Mathieu Dion

La motion adoptée par les députés avait été proposée comme compromis par le gouvernement de François Legault pour « rassembler le maximum de Québécois » et favoriser le dialogue sur le projet de loi sur la laïcité, qui sera adopté sous bâillon dimanche.

Le premier ministre faisait ainsi volte-face sur l’un de ses engagements de campagne électorale de préserver le crucifix en place en raison de son caractère « patrimonial », ne le percevant pas comme un « signe religieux ». Beaucoup ont néanmoins fait valoir que le Salon bleu, là où sont débattues et adoptées les lois, se doit d’être un lieu totalement neutre, d’autant plus que le projet de loi 21 statue sur le principe de la séparation entre l’Église et l’État.

Qu’adviendra-t-il du premier crucifix?

Contrairement à la croyance populaire, l’actuel crucifix date de 1982. Pour des raisons essentiellement esthétiques, l’œuvre de Romuald Dion remplace depuis le véritable crucifix fixé par le gouvernement de Maurice Duplessis en 1936 pour souligner l’importance de la religion catholique dans les affaires de l’État.

Jusqu’à tout récemment, les historiens ignoraient encore si ce premier crucifix existait toujours. Une boîte aux archives de l’Assemblée nationale en renfermait un, mais il aurait tout aussi pu être celui du Salon rouge retiré en 1968. Une analyse de photographies dévoilée en janvier a permis d’établir un lien incontestable.

Ce premier crucifix sera exposé aux côtés de celui désormais devenu célèbre.

Des visiteurs écoutent un guide sur le parquet de l'Assemblée nationale, situé entre les salons bleu et rouge et vis-à-vis la tour centrale. Les crucifix seront exposés dans l'une des alcôves à gauche. Photo : Radio-Canada / Mathieu Dion

Travaux terminés à l'automne

Les changements ne seront perceptibles que d’ici l’automne puisque des travaux doivent être réalisés dans le Salon bleu ainsi que dans le hall du parquet.

On rapporte qu'un employé du Parlement a récemment vérifié s'il y a décoloration derrière l'objet patrimonial en raison de la lumière, ce qui ferait en sorte qu'on pourrait toujours voir, une fois retiré, la forme du crucifix au-dessus du siège du président de la chambre.

Étant donné qu'aucun rayon de soleil n'y pénètre, le Christ en croix n'aurait pas laissé sa marque.