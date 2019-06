Acquérir des compétences au café scolaire

Dans ce café établi dans une salle de leur école secondaire, les étudiants font de nombreux apprentissages, de la cuisson de biscuits à la préparation de cafés au lait et de cappuccinos.

Le café remporte beaucoup de succès auprès des élèves, affirme Jessica Barber, enseignante de premier cycle qui supervise le café.

« Ils sont certainement plus énergiques lorsqu’ils viennent à l’école, surtout mes garçons du secondaire. Ils sont très motivés par le café. C’est quelque chose de nouveau pour eux. »

Parmi les étudiants, Todd Wetrade, un diplômé de retour, affirme en effet apprendre beaucoup dans cet environnement.

Todd Wetrade fait des apprentissages au café Photo : Emily Blake

Fibre entrepreneuriale?

Au-delà de la préparation des boissons, la dizaine d'élèves impliqués dans le café développent d'autres habiletés qu’ils peuvent utiliser à l’extérieur de la salle de classe, comme la manipulation des aliments et les compétences commerciales.

« J’ai vu que les aptitudes à la vie quotidienne manquaient et qu’il y avait un besoin », explique Jessica Barber à propos de l'idée d'instaurer le café pratique pour les élèves.

L'initiative pourrait même éveiller la fibre entrepreneuriale de certains.

« Ce serait vraiment formidable, surtout pour les jeunes en ce moment, s’ils pouvaient créer leur propre entreprise et devenir des entrepreneurs », évoque-t-elle.

Jessica Barber supervise la café scolaire Photo : Emily Blake

Il n’y a pas de café officiel à Whati présentement, mais certaines personnes exploitent des entreprises de chez elles.

La construction d’une route toutes saisons en direction et en provenance de la collectivité devrait s'amorcer cet automne et elle devrait ouvrir en 2020, ce qui pourrait attirer plus de visiteurs à Whati, souligne Mme Barber.

Cela pourrait susciter l'intérêt pour l'ouverture d'un café.

« Ça serait cool », dit pour sa part Todd Wetrade à l'idée de l'établissement d'un café à Whati.

D'après les informations d'Emily Blake