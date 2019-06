De jeunes diplômés autochtones honorés à Val-d'Or

Une trentaine de diplômés du Centre de service urbain de Val-d'Or (CSUVD) ont participé samedi à la Journée de reconnaissance et modèles autochtones.

L'événement qui en est à sa troisième année vise à mettre en valeur et promouvoir les réussites des jeunes Autochtones en milieu urbain.

Diverses activités sont prévues, dont un rallye carrière et des séances de réseautage avec des employeurs ou des établissements d'enseignement.

La coordonnatrice du CSUVD de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, Jamie Houle, dit que plusieurs parmi les jeunes diplômés ont déjà trouvé un emploi dans des entreprises de la région.

C'est dans le but de démontrer qu'il y a une main-d’œuvre de disponible, de dire aux employeurs qu'il y a des gens qui sont disponibles et qui sont qualifiés pour occuper des emplois en région et ça permet aussi aux jeunes de participer au développement économique de la région.

Le Centre de service urbain de Val-d'Or couvre l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et l'Outaouais.