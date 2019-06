Baptême de feu pour la nouvelle desserte de l’aéroport de Québec

Il est désormais possible d’utiliser le transport en commun en tout temps pour se rendre à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Le nouveau parcours 76 du Réseau de transport de la capitale (RTC) est en fonction depuis samedi.

La desserte relie l’aéroport et les gares d’autobus et de train de Sainte-Foy. Elle offre une connexion sur les parcours à haute fréquence comme les Métrobus 800 et 801.

Les autobus sont en fonction de 5 h à 23 h avec une fréquence aux 30 minutes toute la journée, 7 jours sur 7.

Réclamée depuis des années, la desserte de l'aéroport doit aussi faire le lien avec le centre-ville.

Le parcours 80 doit rentrer en vigueur au mois d'août.