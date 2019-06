Un bébé antilope sauvé grâce à une césarienne sur le bord de la route

L’animal a clairement tenté de traverser la route et a été happé par un véhicule. Je me suis rendu compte qu’elle était enceinte et qu’il fallait agir , dit-il.

Une fois des agents de la protection de la faune sur place, l’animal a dû être euthanasié. Nous avons ensuite rapidement sorti le bébé pour lui sauver la vie , explique Tyrel Pahl.

L’éleveur albertain n’avait jamais fait de césarienne. Les réflexes de l’éleveur ont pris le contrôle pour essayer de sauver la vie du bébé , dit-il.

Saamis a eu la vie sauve grâce a une césarienne fait sur le bord de la route par Tyrel Pahl. Photo : Tyrel Pahl

Une vie sauvée in extremis selon Tyrel Pahl. Il avait respiré du liquide et était sur le point de mourir dans le ventre de sa mère. J’ai donc fait ce que l’on fait aux veaux pour les forcer à respirer, c’est-à-dire leur chatouiller le nez jusqu’à ce qu’ils éternuent.

Le bébé a ensuite été amené chez un vétérinaire de Medicine Hat pour s’assurer de sa bonne santé.

De retour à la maison, les deux filles de Tyrel Pahl ont demandé s’ils pouvaient visiter le bébé antilope sauvé par leur père.

Elles ont même eu la chance de choisir son nom , souligne-t-il.

Le bébé porte donc désormais le nom de Saamis, un mot d’origine autochtone qui signifie Medicine Hat

C’est au zoo de Saskatoon que Saamis poursuivra son aventure. L’établissement a offert d’héberger le jeune mâle dans l’espoir qu’il se reproduira un jour avec les femelles qui y sont déjà.

Avec des informations de Stephen Hunt