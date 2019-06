Briser le silence pour contrer la maltraitance envers les aînés

En cette journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les aînés, le fil d’ariane du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) et des différents organisme régionaux, c’est d’encourager l’entourage à intervenir dans de telles situations.

Le 1er décembre 2018, le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean a adopté une politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et les personnes majeures en situation de vulnérabilité.

La lutte contre la maltraitance, ça touche tout le monde. Tous les employés, les bénévoles et les proches d’usagers doivent faire preuve de vigilance, en faire leur cheval de bataille et dénoncer. Amélie Gourde, porte-parole du CIUSSS

« Le silence maintient la maltraitance »

Paul Girard, le coordonnateur régional spécialisé en lutte contre la maltraitance aux aînés rappelle que ce n’est pas un acte facile.

La principale difficulté dans cette lutte, c’est d’avoir l’accord de la personne qui va dire : "Ok, ça ne peut plus durer", particulièrement quand la maltraitance vient de quelqu’un de sa propre famille.

La dénonciation de situation de maltraitance est obligatoire de la part des employés du CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux et des bénévoles.