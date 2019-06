Drake dévoile ses deux nouvelles chansons après la victoire des Raptors

Drake, qui est l’ambassadeur de l’équipe torontoise, a indiqué cette nuit sur son compte Instagram que les chansons Omertà et Money In the Grave étaient désormais disponibles sur toutes les plateformes .

Les deux titres composent un nouveau microalbum (EP) The Best In The World Pack sur lequel figure le trophée Larry O'Brien.

Le rappeur Rick Ross a également collaboré au titre Money In the Grave.

Superfan des Raptors, Drake se fait régulièrement remarquer aux bords du terrain de basketball lors des matchs des Raptors. Il a notamment été un sujet de discussion au cours des séries en raison de son comportement lors des matchs locaux des Raptors, alors qu'il est assis près du banc de l'équipe.

Omertà et Money In the Grave sont les premiers morceaux solos de Drake depuis le succès de son album Scorpion qui a fracassé des records d’écoute en 2018.

Scorpion a été le premier album à atteindre 1 milliard d’écoutes sur toutes les plateformes. La pièce God’s Plan, parue en janvier 2018, a battu un record dès la première journée, en cumulant 14 millions d’écoutes sur Spotify et Apple Music.