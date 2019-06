Lytton, toujours l'un des endroits les plus chauds de la province

Plus d’une douzaine de records de chaleur ont été battus dans la province cette semaine. Lytton, dans le canyon du Fraser, a été la localité la plus chaude avec une température de 36,2 degrés Celsius enregistrée jeudi.

Le village est d'ailleurs toujours l’un des endroits les plus chauds de la province en raison de sa situation géographique.

Le météorologue d’Environnement Canada, Matt MacDonald, explique que les canyons sont des mécanismes de chauffage très efficaces, qui agissent comme un four.

« Les parois escarpées du canyon se réchauffent pendant la journée et tout l’air chaud est emprisonné au fond de la vallée, ce qui crée un important point chaud. »

La collectivité est située au fond du canyon, au confluent de la rivière Thompson et du fleuve Fraser.

La température moyenne en été y est de 28,1 degrés.

Direction lacs et rivières

La chaleur élevée est habituelle pour les 2000 personnes qui vivent à l’intérieur des limites du village et des Premières Nations voisines.

Plusieurs choisissent tout de même de délaisser le centre-ville par temps plus chaud pour se diriger vers les lacs et rivières des environs.

Bernie Fandrich, qui vit à Lytton depuis longtemps, profite de ces journées chaudes pour aller à la pêche à la mouche.

« C'est cinq, six, sept degrés plus frais que le centre-ville. Je prendrai du poisson pour le souper et je profiterai simplement de mon temps sur l’eau », dit-il.

Lytton partage le record de température jamais enregistré en Colombie-Britannique avec la municipalité de Lilooet sur les berges du fleuve Fraser.

Les deux villes ont atteint 44,4 degrés Celsius en 1941.

D'après les informations de Rhianna Schmunk