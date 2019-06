De petits entrepreneurs à la conquête de Sept-Îles

Les abris du parc du Vieux-Quai permettent d’accueillir les kiosques préparés par les entrepreneurs en herbe.

Sur les tables sont disposés des gâteaux, de la limonade, des sucreries, ou encore des plantes vertes. Des jeunes proposent aussi la confection de tatouages temporaires.

L’une des organisatrices de l’évènement, la directrice de la SADC de la Côte-Nord, Annick Thibouthot, précise que cette journée vise à développer le désir d’entreprendre chez les jeunes.

Âgée de huit, Amy Deschênes apprécie son expérience. Elle a confectionné plusieurs sacs de bonbons de façon originale.

On a ici des petits sacs papillon, on a des petits plats ananas, il y a des petits plats à crème glacée, des petits sacs de bonbons , explique-t-elle.

Son expérience lui permet de prendre confiance en elle et d’amasser de l’argent de poche.

Ça me fait du bien que les gens viennent m’acheter des choses, ça me rend heureuse, et j’économise pour quelque chose que plus tard j’aimerais avoir.

Amy Deschênes