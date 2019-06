Un robot pour promouvoir le port de la ceinture de sécurité

C'est la nouvelle stratégie révélée vendredi par la Société d'assurances.

Le robot Bucklebot avec lequel les enfants peuvent interragir a été conçu pour enseigner aux petits, et par leur entremise, à leurs parents, l’importance de s'attacher lorsqu'ils sont à bord d'un véhicule.

La SGI rappelle que boucler sa ceinture en voiture réduit de moitié le risque d'être blessé lors d'un accident.

« Le port de votre ceinture de sécurité est la chose la plus simple, la plus facile et la plus efficace que vous puissiez faire pour réduire considérablement vos risques de blessures ou de décès lors d’une collision », insiste Tyler McMurchy, directeur des relations avec les médias pour SGI.

Selon lui, bien que la majorité des conducteurs se conforment à la loi, des centaines de contraventions sont remises chaque année pour manquement au port de la ceinture de sécurité, une mesure pourtant obligatoire depuis plus de 40 ans en Saskatchewan.

« Il y a encore plusieurs centaines de contraventions liées à la ceinture de sécurité pour des enfants mal attachés dans des véhicules, nous constatons encore des centaines de billets remis chaque mois et c’est quelque chose qui n’est pas acceptable. »

Le robot Bucklebot qui capte l'attention des enfants fera le tour de la province pour promouvoir la sécurité en voiture.

Il sera notamment présenté dans les écoles et lors d'événements communautaires et de sensibilisation.