Clarke City doit faire ses adieux à l'école Saint-Antoine-de-Padoue

La Commission scolaire du Fer a entamé des démarches pour financer la destruction de l’ancienne école.

Le bâtiment est dans un état de délabrement tel que sa transformation est désormais impossible, explique le président de la commission scolaire, Rodrigue Vigneault.

Le président de la Commission scolaire du Fer, Rodrigue Vigneault Photo : Radio-Canada

Le mettre aux normes aurait quasiment été trop coûteux. Ça aurait été plus payant pour un promoteur de le mettre à terre et de repartir avec du nouveau matériel. Pour toutes ces raisons, on en est rendu à ce point-là, aujourd'hui , explique-t-il.

Le bâtiment était à vendre depuis plusieurs années.

Les travaux de démolition sont évalués à 300 000 $. La commission scolaire attend d'obtenir le financement de Québec pour raser l'immeuble.

C'est une déception pour le conseiller municipal du secteur, Gervais Gagné, qui souhaitait donner une deuxième vie à la vieille école. Il a dû lui aussi se résigner devant l’état de l’édifice.

Le conseiller municipal du secteur Sainte-Marguerite à Clarke City, Gervais Gagné Photo : Radio-Canada

L'école Saint-Antoine-de-Padoue, c'était le centre communautaire du village, les soirées, les noces, tout se faisait là. C'est une page d'histoire qui disparaît. Gervais Gagné, conseiller municipal de Sainte-Marguerite

Sensible à l'importance historique de l'établissement, la commission scolaire a décidé de sauver la statue de Saint-Antoine-de-Padoue qui demeurait à l'intérieur de l'école depuis son ouverture. Elle sera remise à l’église du village.

La statue, Saint-Antoine-de-Padoue, demeurait sans la vielle école depuis toujours. Elle attend sa restauration dans le sous-sol de l'église de Clark-City. Photo : Radio-Canada

En attendant d'être restaurée, la statue veille au sous-sol de l'église de Clarke City. Quant au conseiller municipal du quartier, il espère bientôt réunir les citoyens du village autour de l'école avant sa démolition.