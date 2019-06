Méga vente d’entrepôt samedi : le gouvernement écoule ses surplus

Le gouvernement fédéral a organisé samedi une méga vente d’entrepôt au cours de laquelle l’État voulait écouler des centaines d’articles excédentaires. Dès 8 h, plus de 1000 personnes ont profité d'aubaines sur une marchandise variée de haute qualité, « un franc succès » selon les organisateurs.

La vente s'est déroulée dans un entrepôt du gouvernement, situé au 3020, chemin Hawthorne, dans l’est d’Ottawa. Les intéressés ont dû s'armer de patience, puisque vers 10 h 30, une centaine de personnes attendaient à l'extérieur de l'entrepôt pour avoir la chance de profiter des prix avantageux.

Tout s'est terminé à 14 h. Plusieurs acheteurs sont repartis avec divers items et ont signifié qu'ils feraient probablement un tour sur le site internet du gouvernement, ou des biens sont en vente toute l'année.

Agrandir l’image Une centaine de personnes attendent à l'extérieur sous la pluie pour profiter de la méga vente du gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Parmi les articles en vente, on retrouvait des meubles, des appareils photo, des outils de construction, des vêtements, de l’équipement de bureau, des bicyclettes, des bijoux et même des voitures.

Jean-Luc Boivin a attendu environ une heure pour aller voir la sélection d'outils à vendre. Je pars quand même de Montréal. Tant qu'à être là, on va aller voir , a-t-il dit en entrevue.

De son côté, Kenn Ithlazada a trouvé une mallette d'avocat alors qu'il cherchait plutôt de l'électronique. Je vais donner ceci à mon ami , a-t-il ajouté en montrant fièrement sa trouvaille.

Les organisateurs ont qualifié l'événement de franc succès , mais il faudra prévoir quelques jours avant de connaitre le montant récolté par la vente.

Le gouvernement met en vente plusieurs motocyclettes à des « prix concurrentiels ». Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Les clients auront le choix entre une vaste sélection de caméras et d'équipements de photographie. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Êtes-vous à la recherche d'un camion de construction? Il sera possible d'en acheter à la méga vente du gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Il y a aussi plusieurs bicyclettes à vendre. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

La marchandise provient d’une quarantaine d’organisations fédérales — de la Commission de la capitale nationale (CCN) à la Défense nationale — qui l'a acquise et utilisée dans le cadre de leurs opérations.

Ce sont des biens, à l’échelle nationale, qui ont servi à plus de 300 000 fonctionnaires. Nicholas Trudel, directeur général à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)

Ces ministères accumulent des biens. Ils s’en servent. À la fin de la vie opérationnelle des biens, ils en disposent , a expliqué Nicholas Trudel, directeur général pour Services publics et approvisionnement Canada (SPAC).

Au lieu de les jeter ou de les recycler, on essaie de les vendre pour retourner de l’argent dans les coffres de la Couronne.

Le gouvernement vend aussi des télévisions de tous les types et de toutes les grandeurs. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

On trouve de tout à la méga vente : même une console de jeu vidéo Wii. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Il est possible d'acheter cette motomarine lors de la méga vente du gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Il y a de nombreux ordinateurs à vendre dont des portables. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Même si plusieurs produits sont de seconde main, il ne s’agit pas d’une vente de garage, ni d’une vente-débarras, a tenu à préciser M. Trudel. Les biens sont de très bonne qualité.

La Couronne s’assure toujours d’acheter des bonnes choses. À la fin de leur vie utile, ce sont quand même des biens qui ont une certaine qualité. Nicholas Trudel, SPAC

La méga vente du gouvernement fédéral est aussi une occasion pour les clients de mettre la main sur des produits exceptionnels. Le gouvernement met en vente des motocyclettes Harley Davidson, des motomarines, une BMW, des téléviseurs 4K et des pièces de collection.

Comment ça se fait que la fonction publique ait ce type de biens? , a lancé M. Trudel. Typiquement, ce sont des biens confisqués à la frontière parce qu’on a essayé de les faire passer sans payer les frais des douanes. Les produits peuvent aussi avoir été confisqués, parce qu’ils ont été achetés avec de l’argent de la criminalité.

Cette voiture de marque BMW fait partie d'une vaste sélection d'automobiles à vendre. Le gouvernement estime qu'il lui est plus profitable de vendre ses voitures que de les réparer. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Il est possible d'acheter des logiciels de montage vidéo ainsi que des routeurs. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Le gouvernement du Canada a un tapis roulant à vendre. Photo : Radio-Canada

Un ensemble de casseroles Royalty Line à un prix « raisonnable ». Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Payer et emporter

Le gouvernement dispose de huit entrepôts de ce genre à travers le Canada. En temps normal, il écoule sa marchandise via le site GCSurplus.ca (Nouvelle fenêtre) , mais le tout s’opère dans le cadre d’une vente aux enchères. Cette fois-ci, les organisateurs ont opté pour une vente plus traditionnelle.

On a décidé de laisser les gens venir voir ce que nous faisons [dans l’entrepôt], toucher les biens, payer et emporter leurs produits, au lieu de faire affaire avec le site web où [l’article est habituellement vendu au plus offrant], a affirmé Nicholas Trudel.

Le gouvernement, qui prétend vendre à des prix concurrentiels, acceptait les paiements comptants, les cartes de débit et de crédit.

Il y a aussi quelques pièces de collection, dont ce compresseur d'air tiré d'une autre époque. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Pour ceux qui aiment faire de la plongée... des bonbonnes de la Défense nationale. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Chargement de l’image Le gouvernement met en vente quelques humidificateurs. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant