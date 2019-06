L’industrie solaire, dans l’ombre de Jason Kenney

« Nous avons déjà commencé à observer une baisse du nombre de personnes intéressées à investir dans le solaire pour leur maison ou leur entreprise », déplore David Kelly, PDG de SkyFire Energy, une entreprise d’énergie solaire de Calgary.

Tous les projets solaires résidentiels et commerciaux qui n’ont pas été approuvés avant le 10 avril 2019 ne pourront pas bénéficier de rabais gouvernementaux pouvant aller jusqu’à 35 %.

« Cela réduisait les coûts de nos clients en payant une partie de leur système », affirme David Kelly. Ces incitatifs ont permis à son entreprise de tripler de taille en deux ans, passant de 20 à 60 employés.

C’est aussi ce qu’a observé Clifton Lofthaug, président de Great Canadian Solar, basée à Edmonton.

« Ce programme a vraiment aidé à faire croître notre entreprise. Nous pensions être en mesure [de passer d’une vingtaine d'employés] à plus de 50 cette année, mais puisqu’il y a beaucoup d’incertitude en ce moment, on ne me pas se permettre d’embaucher davantage », dit-il.

Le programme du NPD a aidé à faire croître l'entreprise Great Canadian Solar. Photo : Radio-Canada

Ses employés, en train d'installer 3000 panneaux solaires sur le toit d'une entreprise locale, n'auraient d'ailleurs pas eu ce contrat sans le rabais des néo-démocrates. « Le client n'aurait tout simplement pas pu se le permettre », explique Clifton Lofthaug.

« C’est frustrant »

La plateforme du PCU concentre principalement son mandat sur la création d’emplois, l’énergie et les pipelines.

« Je suis frustré parce que nous créons des emplois. [...] C’est comme si le gouvernement ne voyait pas le solaire comme faisant partie de l’industrie énergétique de l’Alberta », déplore David Kelly.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Alberta fournit une ressource solaire semblable à celle de Rio de Janeiro, au Brésil. Son industrie du solaire a augmenté de 43 % entre 1990 et 2016.

Les années suivantes n’ont pas encore été comptabilisées, mais en raison des programmes gouvernementaux ce taux devrait nettement avoir augmenté.

Une poignée de main entre Jason Nixon, le nouveau ministre de l'Environnement et des Parcs et le premier ministre, Jason Kenney, lors de la cérémonie d'assermentation du gouvernement albertain. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Le taux de croissance mondial prévu pour le solaire, entre 2016 et 2020, est d’ailleurs quatre fois plus élevé que le taux de croissance prévue pour la production du pétrole canadien au cours de la même période.

« Peut-être que les entreprises d’énergie fossile ont plus les moyens d’offrir des salaires plus avantageux, mais un emploi, c’est un emploi. Mettre en péril des emplois, alors que Calgary a le taux de chômage le plus élevé au Canada, ça n’a pas de sens pour moi », ajoute-t-il.

Selon Clifton Lofthaug, l’Alberta a vu dernièrement un élan en matière d’énergie renouvelable. « Ce n’est pas le moment que le gouvernement mette ses oeufs dans le même panier et nous tourne le dos », lance-t-il.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Alberta fournit une ressource solaire semblable à celle de Rio de Janeiro, au Brésil. Photo : iStock

Plus de départs, moins d'arrivées

L’engouement pour le secteur des énergies renouvelables des dernières années a amené Clifton Lofthaug à vouloir agrandir son entreprise, Great Canadian Solar. Avec l’incertitude actuelle, il ne le fera pas en Alberta, mais plutôt en Saskatchewan où il existe des politiques de soutien à l’énergie solaire.

Au cours des dernières années, c’est tout le contraire qui s’est produit dans la province. « Étant donné que l’Alberta a des ressources d’énergie renouvelable exceptionnelles, on a vu des entreprises d’autres provinces venir s’établir ici », explique Vincent Morales, analyste à l’Institut Pembina.

Il prévient toutefois que sans politiques incitatives, l’Alberta pourrait perdre ces opportunités économiques et les emplois qui viennent avec.

Les conservateurs examinent en ce moment les autres programmes d’efficacité énergétique afin de déterminer s’ils resteront en place.

« Notre gouvernement reconnaît que le changement climatique est un problème réel et important pour les Albertains et nous restons déterminés à soutenir des programmes qui établissent un équilibre entre notre économie et notre environnement. Notre priorité est la consultation et la collaboration avec les intervenants et l’industrie », a écrit le ministère de l’Environnement.