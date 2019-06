La tension monte entre Simon Kean et Dillon Carman

Le boxeur québécois Simon Kean et son rival ontarien Dillon Carman ont tous deux fait le poids vendredi, lors de la pesée officielle en vue de leur combat revanche.

C'est samedi soir, au Centre Gervais Auto de Shawinigan, que le sort des boxeurs sera fixé.

La balance affichait 104,1 kg (229,4 lb) pour l'Ontarien et 106,3 kg (234,4 lb) pour le Trifluvien.

La tension a monté d'un cran, alors que Kean y est allé de cette déclaration : J'ai hâte à demain, on se revoit demain mon homme. C'est là que je te règle ton compte. Je pense pas qu'il a compris le français, mais j'avais besoin de m'exprimer .

Son adversaire prenait la situation avec philosophie.

Je dois juste rester intelligent, rester concentré. Mettre en œuvre mon plan de match , a rétorqué Carman en mêlée de presse.

Ce combat sera non seulement déterminant pour les pugilistes, mais aussi pour la boxe québécoise selon Camille Estephan d'Eye of the Tiger management.

On joue gros. La boxe québécoise joue gros. Simon Kean est l'un des deux plus gros vendeurs dans la boxe québécoise aujourd'hui. On a besoin qu'il gagne , a avoué M. Estephan.

Le 6 octobre dernier, Carman avait surpris Kean pour remporter les ceintures de la WBC francophone et de la NABA des poids lourds.